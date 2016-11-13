نقاش ساخن بالبرلمان حول التحرش بالسياح.. ووكيل اللجنة: الإعلام مش بيخترع

كتب محمد مجدى السيسى

قال محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن تقاريرا نُشرت فى صحف إنجليزية، تتضمن شهادات لسياح زاروا مصر، بينهم من أكد جذب السائح داخل المحلات، ومساعدة السيدات فى قياس الملابس، مضيفا:" واضح إنى الكلام عن التحرش"

وأوضح "عبد المقصود" خلال كلمته فى اجتماع مشترك للجنتى السياحة والإعلام لنقاش حول الزيارة المشتركة لمنطقة الأهرامات، : " صورتنا برا وحشة، والإعلام بينقل الصورة مش بيخترعها ، مش هننكر إنه فيه تحرش".

فى المقابل، تحفظ النائب محمد شعبان على حديث "عبد المقصود"، قائلاً ، : " التحرش موجود فى كل مكان ، مش هى دى اللى هتشغل السياحة، فى الخارج هناك تحرش وعنف، بالفعل هى حالة مرضية يجب أن نتصدى لها ونوقفها، لكن مش هى دى اللى موقفة السياحة عن مصر"، مشدداً " لا تصدقوا الإعلام الغربى ".

وطالب النائب محمد عبده، بدعوة الصحفيين الذين كتبوا تلك التقارير إلى اللجنة، قائلاً ، : " لازم نورى اللى كتبوا هذا الكلام، سواء عن قصد أو غير قصد ما هى مصر الحقيقية"

هنا رد النائب محمد عبد القصود، وكيل اللجنة على حديث "شعبان"، : " الناس مش مركزة معانا زى ما إحنا متوقعين ، المقال كان على عدد كبير من الدول الغربية ، وموضوع التحرش اتنقل وعن حق، الصورة دى متاخدة عننا".

وأنهى ابراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة النقاش، قائلاً، : "مفيش شك إن أى حاجه صغيرة بتأثر ، ولازم نغلظ العقوبة على الجرائم ضد السياح، لإن دا اقتصاد قومى".