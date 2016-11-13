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وزير الصحة: ضخ 2 مليار و 600 مليون جنيه للتأمين الصحى قريباً

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وزير الصحة: ضخ 2 مليار و 600 مليون جنيه للتأمين الصحى قريباً وزير الصحة: ضخ 2 مليار و 600 مليون جنيه للتأمين الصحى قريباً

>أسوان – عبد الله صلاح - محمود راغب

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن هيئة التأمين الصحى سوف تتحصل على مليار و600 مليون جنيهاً، على دفعتين، وذلك بعد مناقشة مجلس النواب فى جلسته اليوم خطوات تفعيل تطبيق كادر الأطباء على هيئة التأمين الصحى.

وأضاف وزير الصحة، خلال جولة تفقدية للقوافل الطبية بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، الأحد، أن مشكلة تطبيق كادر الأطباء على هيئة التأمين الصحى، باعتبار أن التأمين الصحى هيئة ذات طبع اقتصادى خاص ومستقلة، يختلف عن غيره من قطاعات وزارة الصحة فى .

وتابع الدكتور عماد، "اليوم يتم مناقشة آخر خطوات تفعيل تطبيق هذا القرار على التأمين الصحى فى مصر، والمفروض كنت أحضر الجلسة وأنبت مساعد الوزير فى مجلس النواب"، مؤكداً أنه بمجرد صدور القرار سيدخل خزينة التأمين الصحى مبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه، منهم مليار و300 مليون العام الحالى، ومثلهم العام الماضى، وبذلك سوف تحل مشاكل التأمين الصحى زى باقى القطاعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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