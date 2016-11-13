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بوتين: نخطط لتصميم طائرات بدون طيار لاستخدامها في النقل

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بوتين: نخطط لتصميم طائرات بدون طيار لاستخدامها في النقل بوتين: نخطط لتصميم طائرات بدون طيار لاستخدامها في النقل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -أرشيفية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تخطط لتصميم طائرات من دون طيار لاستخدامها في مجال النقل بالمناطق الانتاجية المغلقة.

وقال بوتين -في لقاء مع عمال “أفتو ديزل” في ياروسلافل وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد إن” تصنيع الأجهزة الطائرة من دون طيار تعتبر من الاتجاهات الواعدة ويجري النظر في دعم وتطوير وسائط النقل هذه”.

وأكد الرئيس الروسي أنه في المرحلة الأولى سيتم تطبيق عدة مشاريع رائدة يمكن من خلالها استخدام هذه الأجهزة للنقل في المناطق التجارية والانتاجية وخدمة المناطق النائية، وكذلك كل ما يرتبط بمسائل السلامة على الطرق.

وأضاف بوتين أنه يجب على روسيا ضمان أمن أراضيها وشعبها، مؤكدا أن الجيش الوطني قادر على القيام بذلك، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير الجيش لاحقا.

ونوه إلى أن القوات المسلحة يجب أن تكون فعالة جدا، لذلك يجب مواصلة تطوير وإصلاح الجيش، مع التركيز على الاستطلاع المعلوماتي ونظم الاتصالات والأسلحة العالية الدقة.

أ ش أ

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