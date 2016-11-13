مقتل وإصابة 14 عراقيًا فى انفجار سيارة مفخخة و3 عبوات ناسفة ببغداد

قتل اثنان من المدنيين وأصيب 12 عراقيا آخرون، اليوم الأحد، نتيجة انفجار سيارة مفخخة وثلاث عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، فى تصريح صحفى، أن سيارة مفخخة كانت متوقفة بأحد شوارع منطقة “العبيدي” شمال شرقى بغداد أسفر انفجارها عن مقتل مدنى وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف، أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة على طريق محمد القاسم ببغداد وأدت إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة اثنين آخرين، كما انفجرت عبوة ناسفة ثانية فى مدينة الصدر شمال شرقي العاصمة وأصابت ثلاثة مدنيين، وأدى انفجار عبوة ناسفة ثالثة داخل سيارة فى منطقة الشعب شمالى بغداد إلى إصابة 4 عراقيين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم “داعش” الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق يونامي بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.