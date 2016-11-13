معصوم يؤكد أهمية معالجة آثار حرائق آبار النفط بنينوى التى أشعلها «داعش»

بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأحد بقصر السلام في بغداد، مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي مشروعا الوزارة في مجال الانتاج والصناعات النفطية.

وأكد الرئيس العراقي أهمية تعزيز الاجراءات التى تتخذها وزارة النفط لمعالجة آثار حرائق آبار النفط في محافظة نيوى التى أشعلها تنظيم (داعش) الإرهابي.

وكان وزير النفط العراقي وجه أمس السبت بالإسراع في عملية إعادة تأهيل المنشآت النفطية في ناحية “القيارة” جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.. وقال: انني طلبت من الشركات والدوائر المعنية في الوزارة الاسراع في عملية تأهيل مصفى القيارة ومحطات الضخ والانتاج والأنابيب والآبار المتضررة في المدينة نتيجة الحرائق التى أشعلها داعش.

أ ش أ