أحمد بن محمد يكرم 42 شركة وعاملا فازوا بجائزة "تقدير"

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم، 42 شركة وعاملا من المتميزين الذين يعملون في قطاع المقاولات والمنطقتين الحرتين (دافزا) و (واحة دبي للسليكون) في دبي ، بجائزة "تقدير" في دورتها الاولى للعام 2016 .

حضر حفل التكريم معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من مدراء العموم في حكومة دبي وكبار المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي في دبي، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفائزة وعمالها المتميزين.

وقام الاعلامي جورج قرداحي، بتقديم حفل التكريم الذي بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاها عرض فيلم عن الجائزة المخصصة لتكريم الشركات والعمال المتميزين ومستهدفاتها .

وفي كلمته الرئيسية خلال الحفل، تقدم اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس الجائزة، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة، على دعمه لجائزة "تقدير" وتوجيهاته لفريق العمل ببذل كل جهد ممكن لتحقيق أهدافها السامية، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تشريفه وتفضله بتكريم الشركات والعمال الفائزين بالجائزة

وأكد اللواء عبيد، أن الجائزة تشكل إضافة نوعية لسجل دبي في مجال ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في الامارة، مشيراً إلى أن الجائزة حظيت باهتمام دولي وساهمت في تحفيز شركات المقاولات العاملة في دبي، على بذل المزيد من الجهود من أجل إرساء معايير تحتذى في مجال رعاية العمال وتعزيز الإنتاجية والولاء الوظيفي وجودة المشاريع وسرعة تنفيذها .

وقال: " اتطلع لأن تساهم الجائزة في إرساء مستويات غير مسبوقة من التعاون بين طرفي معادلة الإنتاج وهما أصحاب العمل والعمال، خاصة في قطاع حيوي مثل قطاع المقاولات، ورسم صورة رائعة عن مجتمعنا الذي يضم أكثر من 200 جنسية ساهمت جميعها في كتابة قصة التميز والتفوق التي تشهدها دبي وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المدينة الأفضل للعيش والعمل "، معربا عن تقديره للشركات والعمال الفائزين ولإدارة الجائزة على جهودها الطيبة لإنجاح هذه الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، داعياً إياها إلى المضي قدماً بعمل كل ما من شأنه تحقيق رؤية الجائزة وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية".

ومن جانبه توجه المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي رئيس لجنة المحكمين الخاصة بالجائزة، بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي جائزة تقدير، على دعم سموه اللامحدود لهذه الجائزة الرائدة ومتابعته الدائمة لها، من أجل إرساء معايير غير مسبوقة في الثقافة العمالية في دبي ورعاية العمال وضمان حقوق جميع أطراف العمل.