انطلاق اليوم الإعلامى لمرصد التراث المعمارى والعمرانى بالدول العربية غدا

كتب مصطفى عنبر

تحت رعاية أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، تعقد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بالتعاون مع إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومًا إعلاميًا حول مرصد التراث المعمارى والعمرانى فى الدول العربية، غدًا الاثنين، بمقر الأمانة العامة.

يأتى إنشاء المرصد تنفيذًا لقرار مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية فى الوطن العربى فى دورته المنعقدة فى المنامة، عاصمة مملكة البحرين يومى 13-14 نوفمبر 2012، واستجابة للمهمة الموكلة لها من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية.

وسيكون المرصد، الآلية الفنية لتنفيذ ميثاق جامعة الدول العربية، للمحافظة على التراث فى الدول العربية وتنميته، وقاعدة بيانات تعزز قدرات "الألكسو" كجهة فنية فى مجال تقديم المشورة والمساعدات الفنية للدول العربية من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية فى مختلف مجالات التوثيق والتدريب، وبناء القدرات، والتقييم، والإعلام، والقانون، والتهيئة الحضرية فى الدول العربية، وإنقاذ معالمها التاريخية ومواقعها الأثرية ومنشأتها الثقافية ومبانيها ومشاهدها الحضرية والتاريخية من التشويه أو التدمير في المناطق التى تعيش نزاعات مسلحة وحتى يكون التراث الثقافى، والثقافة بمختلف مكوناتها، رافدا رئيسيا من روافد التنمية الحضرية المستدامة فى الدول العربية فى آفاق سنة 2030.