تأجيل دعوى شطب عضوية «أيمن نور» من نقابة المحامين لـ22 يناير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المُقامة من المحامي سمير صبري، والمطالبة بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، لهيئة مفوضي الدولة ونظرها في جلسة 22 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس محلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، حسبما أفاد مراسلنا.

واختصمت الدعوى التي حملت – رقم 57373 لسنة 70 ق – نقيب المحامين.

وقال صبري- في دعواه – إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جدوالها لفقده كل الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة لكن دون جدوى، مضيفًا أن أيمن نور ما زال مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة المحامين، الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.