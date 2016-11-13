القوات العراقية تسيطر على بلدة نمرود بالكامل

أعلن مسئول بالجيش العراقي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية تمكنت من استعادة السيطرة على ناحية نمرود جنوب شرق الموصل بالكامل، حيث تعرض الموقع الآشوري الأثري للتدمير على يد “داعش”، وقامت الفرقة المدرعة التاسعة بهذة العملية وتم رفع الاعلام العراقية فوق المباني.

واستعادت القوات العراقية السيطرة أيضا على بلدة أخرى جنوب شرق ناحية نمرود، ويعتبر موقع نمرود التاريخي، درة الحضارة الآشورية التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

وتقع البلدة عند ضفاف نهر دجلة على مسافة 30 كلم الى جنوب الموصل، وهي واحدة من مواقع أثرية عدة دمرها وخربها “داعش” منذ بروزه في العراق وسوريا.

وكانت القوات العراقية بدأت الخميس التقدم باتجاه المدينة الأثرية.

واقدم “داعش” على تفخيخ مبان وتفجير موقع نمرود بعيد سيطرته عليه، ومازالوا متواجدين على مقربة من المكان، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون سابقا.

وأظهرت أشرطة فيديو وصور أقمار اصطناعية نشرت بداية العام الحالي، الدمار الذي ألحقته جرافات ومعاول ومتفجرات الإرهابيين بالمكان.