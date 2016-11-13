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استمرار التظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجًا على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة

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استمرار التظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجًا على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة استمرار التظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجًا على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة

أرشيفية

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن بمختلف أنحاء الولايات المتحدة وهم يرددون هتافات من بينها “ليس رئيسي” يوم السبت للاحتجاج على الرئيس الجمهوري دونالد الذي يقولون إنه يهدد حقوقهم المدنية والإنسانية.

وبحسب رويترز قالت الشرطة في بورتلاند بولاية أوريجون – حيث أصيب متظاهر في وقت مبكر يوم السبت بطلق ناري لكن ليست إصابة خطيرة – إنها اعتقلت أكثر من 20 شخصا يوم السبت بعد أن رشقها محتجون بشعلات ضوئية وزجاجات ورفضوا الانصياع لأوامر بالتفرق.

وانطلقت أكبر المسيرات في مدن نيويورك ولوس انجليس وشيكاجو حيث قال المنظمون إنهم يريدون الحفاظ على الزخم الذي ولدته عدة ليال من الاحتجاجات بعد الفوز المفاجئ لرجل الأعمال الشهير قطب قطاع العقارات يوم الثلاثاء.

 

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