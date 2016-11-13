السيسي يكلف «الإسكان» بتوفير شقة لفتاة عربة البضائع بالإسكندرية

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش خلال لقاؤه، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية مع “منى السيد إبراهيم بدر” صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية، ما يُمكن توفيره لها من احتياجات بهدف تحسين ظروفها المعيشية، حيث أشار الرئيس إلى قيام وزارة الإسكان بتوفير شقة مجهزة بكامل الأثاث لها ولأسرتها.

ووجه الرئيس أيضًا بمساعدة مني بدر في تعلُم قيادة السيارات، على أن يتم توفير سيارة نقل بضائع لها لتقودها بدلاً من جر عربة البضائع. كما تكفل الرئيس بتحّمل تكلفة تأثيث شقة نجل شقيقها حتى يمكنه الزواج.

وأعرب الرئيس عن سعادته بالالتقاء بها بعدما شاهد بإعجاب شديد كفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على أن مني بدر تُعد نموذجاً مُشرفًا لكافة شباب مصر، وقدوة عظيمة لجميع المصريين في ضوء إعلائها لقيم العمل والعطاء والصبر.

ووجه لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر الوطني القادم للشباب حتى يتسنى للجميع التعرف على تجربتها التي تتميز بالجدية والالتزام والمثابرة، والاستفادة مما توفره من مثال مُشرف لشباب مصر الحريص على بذل أقصي الجهود من أجل تغيير الواقع إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

وأعربت مني بدر من جانبها عن تقديرها البالغ لاهتمام الرئيس بالالتقاء بها، مؤكدةً على أنها تعمل كل ما في وسعها من أجل توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة لها ولأسرتها. كما أشارت إلى أهمية قيام الشباب بالعمل بأقصى طاقاته وبذل الجهد من أجل توفير احتياجاته.

كان الإعلامي عمرو أديب، عرض في برنامجه “كل يوم” المذاع عبر فضائية ON E، قصة الفتاة المكافحة “منى إبراهيم” التي تجر عربة بضائع بالإسكندرية، وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيلتقيها اليوم.

وقالت “منى”، في مداخلة هاتفية مع “أديب”: “إنها تسكن في منطقة “بحري” بالإسكندرية، وإن الصورة التقطت لها على غفلة”، وأضافت انها ”تعمل منذ الثامنة صباحًا وحتى العشاء”.