موجز اخبار مصر للساعة 1 مساء.. الدولار يسجل 15,5 اليوم فى رحلة التراجع

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، من بينها، تراجع سعر الدولار بعدما سجل 15.5 جنيها، وتشييع جنازة الفنان محمود عبد العزيز، فضلا عن تغطية شاملة للاستعدادات الأخيرة لمباراة المنتخب المصرى أمام غانا فى تصفيات كأس العالم، والمقرر إقامتها بعد ساعات.

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واصل الدولار الأمريكى رحلة تراجعه أمام الجنيه ليسجل فى التعاملات الصباحية اليوم 15.5 جنيه للدولار، مدفوعًا بموافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضًا بـ12 مليار

دولار

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم الاستعانة بشركات تصنع منتجات كاملة التشطيب للجلود، لافتاً إلى أن مصر تصدر بـ 3 مليارات دولار غزل ونسيج ،ورغم ذلك نستورد سجادات صلاة بـ 150 مليون دولار سنويا.

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الراحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتحرك الموكب بالجثمان فى الاتجاه إلى مدافن العائلة فى "أم خبيب" بمسقط رأسه فى مدينة الإسكندرية، ورافق الجثمان ابناه محمد عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز والفنان ياسر جلال والمنتج ريمون مقار وإيهاب فهمي وعايدة رياض.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قبل قليل، منى صاحبة عربة البضاعة فى الإسكندرية.

توافد عدد من نجوم الفن إلى مسجد الشرطة بأكتوبر للصلاة على جثمان الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز ، والذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 70 عاما.

مفاجأة مدوية لا يزال العالم يحاول استيعابها بعد فوز الجمهورى دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة أمام الديمقراطية هيلارى كلينتون، خاصة أن حاكم البيت الأبيض الجديد اعتاد إثارة الجدل طول فترة حملته الانتخابية، مطلقًا اقتراحات ووعودا غير منطقية، فهل تتغير الأحوال مثلما تقول القاعدة أن حديث الانتخابات يتبخر أغلبه بعد الوصول إلى المنصب الرسمى.

تمكنت شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالغربية برئاسة العميد مجدى عوض، من ضبط صاحب شركة للسياحة بطنطا، ويدعى "زين س ع" وشقيقه "عزت"، بعد قيامهما بجمع 256 جواز سفر من راغبى السفر لأداء فريضة الحج لعام 1437 هجرية وجمع 6 ملايين و329 ألف جنيه منهم لاستخراج تأشيرات الحج ولم يلتزموا بوعودهم ولم يتمكنا من استخراج التأشيرات لأصحابها ورفضا رد المبالغ لأصحابها رغم مطالبتهما أكثر من مرة.

نعى الكثير من النجوم من خلال صفحاتهم الشخصية على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعى النجم الراحل محمود عبد العزيز الذى وافته المنية، مساء أمس السبت، حيث نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة للساحر على صفحتها وعلقت عليها " وداعا الأخ والصديق محمود عبد العزيز ، اللهم اجعل محمود من الذين إذا أحسنوا استبشروا اللهم أنى أسألك يا أرحم الراحمين، أن يكون محمود ممن بشر عند الموت بروح وريحان ورب راضى"، ونشر الفنان أحمد رزق صورة لمحمود عبد العزيز معلقا عليها " ربنا يرحمك ويغفرلك يا أستاذ".

تقرر بشكل رسمى إسناد مهمة إخراج لقاء المنتخب وغانا فى الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم، لطاقم إخراج برتغالى الجنسية.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إنه خلال أسبوع من تحرير سعر الصرف تم جمع 300 مليون دولار فى البنك الأهلى، وتم توجيه 290 مليون دولار لاحتياجات السوق، وهناك تعليمات مباشرة لدعم قطاع التصنيع، وتحويلات المصريين فى الخارج تضاعفت 10 مرات بعد تحرير سعر الصرف، ونسبة البيع فى البنك الأهلى 80% بالصعيد و70 % فى بحرى.

قالت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، إنه سيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية، بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة، وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى، التى يتيحها صندوق النقد، وأن القرض يسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%

قال ديفيد فريدمان المستشار السياسى للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب أنه ملتزم بالوعود التى أطلقها خلال حملته الأنتخابية وهى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس ، وأنه سيعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

حددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر، لنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين، فى قضية التخابر مع قطر، أمام دائرة الأحد جنائى برئاسة المستشارفرغلى زناتى.

تواصل 23 لجنة نوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الأحد، لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين التى تناقشها اللجان، إذ تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروعى قانونين مقدمين من العضوين:

نواب يضعون روشتة لأزمة نقص العملات الأجنبية.. محمد الزينى: اهتمام الدولة بصناعة الأثاث كفيل بإخراج البنوك من أزمة الدولار.. ومحمود الصعيدى: الاقتصاد يحتاج لسواعد جادة وليس لعقول معطلة

فى إطار البحث عن حلول للخروج من أزمة المصانع المتعثرة بسبب عدم قدرتها على شراء مستلزمات الإنتاج لرفض أو تحفظ بعض البنوك على إعطائهم حصة من الدولار الأمريكى لشراء احتياجات مؤسساتهم، استطلع "برلمانى" رأى النواب فى حلول للأزمة.

نظم قسم المكتبة العامة بقصر ثقافة الأقصر برئاسة محمد فراج الخطيب التابع لفرع ثقافة الأقصر تحت رعاية إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق، اليوم الأحد، محاضرة عن "الملك توت عنخ آمون" والمقامة داخل المعهد العإلى للسياحة وألفنادق بالأقصر.

يواصل الآلاف من الأقباط، الإقبال على دير الشهيد "مار جرجس" جبل الرزيقات غربى محافظة الأقصر، وذلك للاحتفال بمولده وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط الدير ومداخل ومخارج الطريق المؤدى إليه.

شارك عدد من وزراء الحكومة، فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة، ياسر القاضى وزير الاتصالات، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال .

شهدت دول العالم اليوم العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية، ففى مصر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً رفيع المستوي لاستعراض تنفيذ القرارات الاقتصادية، وتظاهر آلاف الأكراد والعلويين في كولونيا الألمانية ضد أردوغان، ونرصد أهم الأحداث التى شهدها العالم اليوم السبت بالصور.

بدأ المطرب الكبير على الحجار حفله الغنائى، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ٢٥ بصحبة فرقته الموسيقية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيرى كبير، حيث افتتح الحفل بأغنية "المال والبنون" كلمات سيد حجاب وألحان وتوزيع ياسر عبد الرحمن.