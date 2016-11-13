محكمة الأسرة تعرض الصلح مع عز على "زينة" للمرة الثانية.. والفنانة ترفض

كتبت نورهان حسن

عرضت محكمة أسرة مدينة نصر على معتز الدكر ومحمد رمضان وكيلى الفنانة زينة الصلح للمرة الثانية مع أحمد عز خلال نظر دعوى الخلع التى حركتها ضده بعد حصولها على حكم نهائى وبات بثبوت نسب طفليها عز الدين وزين الدين له إلا إنهما رفضا وأصرا على تطليق موكلتهما من الفنان طلقة بائنة للخلع، وأكدا أنها تبغض الحياة معه وﻻ سبيل للاستمرار بينهما، وفوضا المحكمة بتسمية حكمين لكتابة تقرير عن أسباب الشقاق والخلاف بين عز وزينة.

ويذكر أن معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ"زينة"، من أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وتم تحديد جلسة 12 مارس لنظر الطلب وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية حرك "الدكر"الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.

وقال محامى الفنانة زينة فى صحيفة دعوى الخلع التى قدمها اليوم الأحد إلى محكمة أسرة مدينة نصر، إن علاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول فى المعاشرة قد ثبتت بموجب الحكم الصادر فى دعوى اثبات النسب رقم539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، ولذلك تطلب موكلته تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع إعماًﻻ بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001 .

وأكد الدكر أن عدم وجود عقد الزواج العرفى لن يؤثر على سير الدعوى، وأن حكم إثبات نسب التوأم يعد بديلًا عن الورقة العرفية التى استولى عليها عز من موكلته بحجة تسجيلها رسميًا ثم أخفاه عنها، ودليل قاطع على إثبات الزواج.

وكانت الدائرة "102" بمحكمة مستأنف الأسرة قضت فى 13 يناير الماضى برفض استئناف أحمد عز على حكم أول درجة بثبوت نسب طفلى الفنانة زينة "عز الدين" و"زين الدين" له، وتأييد الحكم المستأنف عليه، وقالت فى حيثيات حكمها إن زواج عز وزينة ثبت بتوافر أركانه وشروطه وليس بلزام فيه تحرير عقد، ولفت المحكمة إلى أن شهود زينة أقروا بتحريرعقدى زواج عرفيين بين عز وزينة فى 15 يونيو 2012، وإن "زينة" سلمت نسخة عقدها بعز لتوثيقه رسميًا وإنها اطمأنت لهذا القول.