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اللجنة العامة بمجلس النواب تحيل النائب محمد أنور السادات للتحقيق

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اللجنة العامة بمجلس النواب تحيل النائب محمد أنور السادات للتحقيق اللجنة العامة بمجلس النواب تحيل النائب محمد أنور السادات للتحقيق

>كتب : نورا فخرى

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العامة بمجلس النواب بحثت شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى السفارات الأجنبية.

وقالت المصادر، إنه تم اتخاذ قرار بأن تتولى هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال التحقيق مع "السادات"، تمهيدًا لإحالته للجنة القيم حال تشكيلها، إذا قررت هيئة المكتب ذلك. 

واللافت للنظر، أن النائب محمد أنور السادات حضر اجتماع اللجنة العامة. 

 


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