اللجنة العامة بمجلس النواب تحيل النائب محمد أنور السادات للتحقيق

كتب : نورا فخرى

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العامة بمجلس النواب بحثت شكوى مقدمة من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى السفارات الأجنبية.