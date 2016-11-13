حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بالبساتين

كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتهديدهما أحد الأشخاص بالأسلحة البيضاء والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى 100 جنيه، تحت تهديد السلاح .

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة البساتين وبصحبتهما قوة أمنية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة صقر قريش لتفقد الحالة الأمنية، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل إحدى السيارات الموجودة أعلى الطريق الدائرى "تاكسى".

توجهت القوة الأمنية إلى مكان الصوت لاستبيان الأمر، فشاهدوا شخصين يلوذان بالفرار فقاموا بمطاردتهما، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من "احمد.ف.أ " 31 سنة عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، و"أحمد.س.أ " 32 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض.

وبسؤال المجنى عليه بدر محمد 49 سنة سائق، أكد بأنه أثناء سيرة بالطريق الدائرى استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما إلى أحد المناطق، إلا أنه فوجئ بقيامهما بتهديده بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى 100 جنيه، تحت تهديد السلاح وفرا هاربين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المسروقات.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق .