الجيش السوري يمهل المعارضة 24 ساعة لمغادرة الأحياء الشرقية من حلب

أعطى النظام السوري، مهلة لفصائل المعارضة المسلحة المتمركزة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب 24 ساعة للخروج منها وإلقاء

> السلاح، مقابل ضمان سلامتهم، حسبما ذكرت مصادر سورية اليوم الأحد.

وأضافت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، أن النظام حذر المعارضة المسلحة من أن قواته ستبدأ بهجوم “استراتيجي” في حال عدم تسليم المعارضة أسلحتها وخروجها من المنطقة.

وأوضحت القناة أن تحذيرات النظام السوري للمعارضة جاءت عبر رسائل نصية تفيد باقتراب سحق الأحياء الشرقية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد – في وقت سابق اليوم – بسيطرة قوات النظام السوري على العديد من الأحياء الواقعة غربي حلب،والتي كانت قد خسرتها خلال الأسابيع الماضية.

أ ش أ