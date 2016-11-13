البنك الأهلي يستقبل 300 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك استقبل نحو 300 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، وتم استخدامهم في عمليات تصدير واستيراد للعملاء؛ حيث تم استهلاك نحو 220 مليون دولار منهم .

وأضاف أبو الفتوح – خلال جلسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي – إن التعليمات للبنك أن الصناعة في مقدمة الاهتمامات لدي البنك، مؤكداً التركيز علي استخدام الدولارات لخدمة الصناعة .

ولفت نائب رئيس البنك الأهلي أن تحويلات المصريين تضاعفت عشر مرات خلال الأسبوع الماضي عقب قرار تحرير سعر الصرف، بعد أن كان يستقبل البنك مبالغ ضعيفة، كما بلغت نسبة البيع 80 % في الصعيد و 70 % في وجه بحري .