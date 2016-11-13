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أحمد سلامة: الدولة همشت دور «محمود عبد العزيز» في «رأفت الهجان»

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أحمد سلامة: الدولة همشت دور «محمود عبد العزيز» في «رأفت الهجان» أحمد سلامة: الدولة همشت دور «محمود عبد العزيز» في «رأفت الهجان»

الفنان أحمد سلامة

كتبت – إنجي لطفي

قال الفنان أحمد سلامة، إن” الراحل محمود عبد العزيز يمتلك مشوارًا فنيًا نادرًا ما يتحقق في تاريخ أي فنان، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة والفارقة في تاريخ السينما المصرية، مشيرًا إلى أن مشاركته مع عبد العزيز في فيلم “أبناء وقتلى” كان بمثابة مدرسة لتعليم التمثيل له”.

وأكد سلامة – خلال لقاء خاص مع الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “mbc ” – أن فيلم “أنباء وقتلى” يعتبر من أهم الأدوار التي شارك بها عبد العزيز في مشواره الفني لأنه صور التيار الإسلامي في ذلك الوقت بشكلs مختلف عن المعتاد.

وتابع “أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان يستحق تكريم كبير من الدولة على أعماله الوطنية مثل مسلسل “رأفت الهجان”، مضيفًا أنه على الرغم من الدور العظيم الذي قام به في ذلك المسلسل إلا أن الدولة لم تعطيه حقه وتكرمه الذي يليق به على تلك الأعمال الوطنية”.

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