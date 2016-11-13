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340 فرصة عمل بالإسكندرية برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه

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340 فرصة عمل بالإسكندرية برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه 340 فرصة عمل بالإسكندرية برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه

محمد سعفان وزير – القوى العاملة

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، اليوم الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 340 فرصة عمل من الذكور والإناث بشركتين، برواتب تترواح ما بين 1400 إلى 3000 جنيه، مع ميزة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وإقامة بموقع العمل مجانًا للمغتربين، فضلًا عن توفير المواصلات إلى الموقع والعودة وزي صيفًا وشتاءً.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سفعان، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الاسهام في الحد من مشكلة البطالة، مؤكدًا أن قبول الطلبات سيمتد حتى استيفاء طلبات جميع الفرص للمتقدمين عليها .

وتقدم  الطلبات شخصيًا إلى الإدارة العامة لبحوث العمالة وتنظيم الاستخدام، بديوان عام المديرية 4 شارع الدكتور سيد فهمي – سموحة – خلف نقابة الأطباء بالإسكندرية، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا ، بالسيرة الذاتية، ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

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