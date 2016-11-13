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نيابة غرب طنطا تنظر تجديد حبس 3 عناصر إخوانية لانضمامهم لجماعة محظورة

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نيابة غرب طنطا تنظر تجديد حبس 3 عناصر إخوانية لانضمامهم لجماعة محظورة نيابة غرب طنطا تنظر تجديد حبس 3 عناصر إخوانية لانضمامهم لجماعة محظورة

>الغربية – مصطفى عادل

تنظر نيابة غرب طنطا الكلية فى محافظة الغربية تحت إشراف المستشار هشام عبد العال المحامي العام لنيابات غرب طنطا تجديد حبس 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مقيمين مركز بسيون بتهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكدير السلم العام وحيازة منشورات تحرض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة

كانت المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطنى ألقت القبض على المتهمين بناء على إذن النيابة العامة وقررت النيابة حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات وتم عرضهم اليوم الأحد لنظر تجديد حبسهم

 

 


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