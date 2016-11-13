زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا: فوز «ترامب» نصر للجماهير على النخبة

قالت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية التي تمثل أقصى اليمين في فرنسا إن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية هو نصر للجماهير على النخبة وعبرت عن أملها في أن يحذو الشعب الفرنسي حذو الأمريكيين في انتخابات العام المقبل.

وترجح استطلاعات الرأي فوز لوبان في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في أبريل نيسان لكنها تتوقع أن تخسر إذا خاضت جولة الإعادة أمام أي منافس.

وبحسب رويترز قالت لوبان في لقاء مع بي بي سي إن فوز ترامب “جعل في الإمكان تحقيق الشيء الذي كان يروج له في الماضي على أنه مستحيل لذا فانه بحق انتصار للجماهير على النخبة.”

وقالت وفقا لترجمة بالانجليزية قدمتها بي.بي.سي “إذا كان لي أن أعقد مقارنة مع فرنسا فحينها سأقول نعم أتمنى أن يقلب الشعب في فرنسا الطاولة..التي تلتف حولها النخب لتقتسم ما يجب أن يكون للشعب الفرنسي.”