الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته إزاء انتهاكات الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين والقيام بواجباته بما يضمن اجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، “يواصل تغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت أنه يكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية, خاصة في القدس المحتلة والأغوار، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

وأدانت الوزارة الهجمة الاسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرة من التعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يوميا، دون ردود فعل دولية.

ونوهت بأن قوات الاحتلال أخطرت تسع عائلات تسكن في منطقة “الرأس الأحمر” في الأغوار، بضرورة ترك منازلها بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة, وذلك في إجراء بات يتكرر باستمرار لإجبار تلك العائلات على هجرة أراضيها.