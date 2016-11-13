أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته إزاء انتهاكات الاحتلال

Google+ Print
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته إزاء انتهاكات الاحتلال الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته إزاء انتهاكات الاحتلال

ارشيفية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين والقيام بواجباته بما يضمن اجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، “يواصل تغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت أنه يكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية, خاصة في القدس المحتلة والأغوار، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

وأدانت الوزارة الهجمة الاسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محذرة من التعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يوميا، دون ردود فعل دولية.

ونوهت بأن قوات الاحتلال أخطرت تسع عائلات تسكن في منطقة “الرأس الأحمر” في الأغوار، بضرورة ترك منازلها بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة, وذلك في إجراء بات يتكرر باستمرار لإجبار تلك العائلات على هجرة أراضيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا