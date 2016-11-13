البرلمان الأفغاني يعزل وزيرين ويبقي على وزير المالية

عزل البرلمان الأفغاني وزيرين آخرين يوم الأحد متجاهلا مناشدات الرئيس والرئيس التنفيذي للبلاد لوقف اقتراع بالثقة يهدد الحكومة الهشة بالفعل المدعومة من الغرب.

وبحسب رويترز عزل البرلمان وزير المواصلات ووزير التعليم مشيرا إلى ضعف أدائهما ليبلغ عدد الوزراء الذين تم عزلهم خلال الأيام القليلة الماضية خمسة وزراء.

وكان وزير المالية اكليل حكيمي هو الوحيد الذي أفلت في التصويت يوم الأحد.

وقال عبد الرءوف إبراهيم رئيس مجلس النواب “الوزيران عزلا وأنا أطالب الرئيس ورئاسة الحكومة بتقديم مرشحين جديدين لهذين المنصبين.”