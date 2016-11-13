أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عضو بالمجلس القومى للمرأة: هناك معوقات كبيرة تواجه تمكين المرأة

Google+ Print
عضو بالمجلس القومى للمرأة: هناك معوقات كبيرة تواجه تمكين المرأة عضو بالمجلس القومى للمرأة: هناك معوقات كبيرة تواجه تمكين المرأة

>المنيا- حسن عبد الغفار

قال الدكتور نبيل صموائيل عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس نظم 5 مشروعات فى مجال البرمجيات على مستوى الجمهورية، غير أن هذه المشروعات لم تلق قبولا وواجهتنا عدة عراقيل مثل نموذج الوقود الحيوى وشجع منتج بلدك، ومن أبرز العوائق نقص الغرفة وقلة التعاون بين المجلس والجهات المعية وافتقاد التدريب ونأمل فى الفترة المقبلة أن يتم تحقيق مشروعات أكبر فى مجال تمكين المرأة على أرض الواقع خاصة فى المجال الزراعى والصناعى .

 

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر التنمية الاقتصادية بحضور محافظى الصعيد.

 

فيما أضافت الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة الصناعية والتجارة أن الوزارة تسعى جاهدة لتقليل الاستيراد من الخارج من خلال تنفيذ مشروعات صناعية على أرض بالمنيا والتى تمتلك المناطق الصناعية وموارد طبيعية وإمكانيات بشرية تساعد على إنتاج محلى يؤهل بالمحافظة للتعاون مع العالم الخارجى فى جذب الاستثمار.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365