عضو بالمجلس القومى للمرأة: هناك معوقات كبيرة تواجه تمكين المرأة

المنيا- حسن عبد الغفار

قال الدكتور نبيل صموائيل عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس نظم 5 مشروعات فى مجال البرمجيات على مستوى الجمهورية، غير أن هذه المشروعات لم تلق قبولا وواجهتنا عدة عراقيل مثل نموذج الوقود الحيوى وشجع منتج بلدك، ومن أبرز العوائق نقص الغرفة وقلة التعاون بين المجلس والجهات المعية وافتقاد التدريب ونأمل فى الفترة المقبلة أن يتم تحقيق مشروعات أكبر فى مجال تمكين المرأة على أرض الواقع خاصة فى المجال الزراعى والصناعى .

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر التنمية الاقتصادية بحضور محافظى الصعيد.

فيما أضافت الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة الصناعية والتجارة أن الوزارة تسعى جاهدة لتقليل الاستيراد من الخارج من خلال تنفيذ مشروعات صناعية على أرض بالمنيا والتى تمتلك المناطق الصناعية وموارد طبيعية وإمكانيات بشرية تساعد على إنتاج محلى يؤهل بالمحافظة للتعاون مع العالم الخارجى فى جذب الاستثمار.