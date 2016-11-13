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الحبس 6 أشهر لصاحب محل بقالة يبيع السكر بأزيد من السعر

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الحبس 6 أشهر لصاحب محل بقالة يبيع السكر بأزيد من السعر الحبس 6 أشهر لصاحب محل بقالة يبيع السكر بأزيد من السعر

تعبيرية

عاقبت محكمة جُنح الدقي، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الأحد، صاحب محل بقالة باع السكر بأزيد من السعر، وأهان مفتش أثناء القيام بعمله، بالحبس 6 أشهر وغرامة 1100 جنيه وكفالة 500 جنيه، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء منطوق الحكم بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيه عن تهمة إهانة موظف عام وغرامة 1000 عن بيع سلعة بأزيد من سعرها الرسمي، فضلًا عن غرامة 100 جنيه عن تداول أغذية بدون شهادة صحية .

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر محمد حلمي .

ونسبت نيابة الدقي للمتهم أحمد السيد عقل نجدي في القضية رقم 14618 لسنة 2016 تهم بيع سلعة بأزيد من سعرها الرسمي، تداول أغذية بدون شهادة صحية، وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله .

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