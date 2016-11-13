«الجنايات» تؤيد منع 27 متهمًا من التصرف في أموالهم بـ«فساد صوامع القمح»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بتأييد أمر منع 27 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، بقضية “فساد صوامع القمح”.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومصطفى السيد، وسكرتارية محمد أبو العلا، حسبما أفاد مراسلنا.

وحضر عدد من دفاع المتهمين الجلسة، حيث طالبوا أجلًا للإطلاع على التحقيقات في القضية، فيما تغيب المتهمون عن حضور المحاكمة – غير وجوبيًا – بحسب دفاعهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر – في وقت سابق – ضم 27 متهمًا من رجال الأعمال، في قضيتين جديدتين بفساد صوامع القمح – رقم 42، 43 لسنة 2016 – وتضم الأولى 15 متهمًا، فيما تضم الثانية 12 متهمًا.

ونسبت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، للمتهمن تهم” الاستيلاء على المال العام، تسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار في المال العام، بما يقدر بنحو نصف مليار جنيه في القضايا الثلاثة، وذلك بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بدفاتر توريد أطنان القمح لتلك الصوامع، بالمخالفة للحقيقة، لاستيلاء على ذلك الفارق لأنفسهم.

وكانت ذات الدائرة، قضت – 10 سبتمبر الماضي – بتأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر على ذمة التحقيقات بقضية “فساد صوامع القمح”.