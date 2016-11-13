بدء أولى جلسات إعادة محاكمة بديع و14 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

كتب ــ محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

وفى جلسة اليوم، حضر المتهمون، وتم إيداعهم قفص الاتهام وعلى رأسهم محمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة على مسامع المتهمين والحضور، وواجههم بالاتهامات التى أنكروها جميعا.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.