ضبط عاملين بحوزتهما 1467 قرص تامول و18 قطعة حشيش بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا برئاسة النقيب عزت سليمان معاون أول مباحث مركز جرجا من ضبط عاملين بحوزة الأول 1467 قرص تامول وسلاح نارى طبنجة مجهولة المصدر، والثانى 18 قطعة حشيش.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء محب حمزة، مساعد المدير لقطاع الجنوب، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عاملين بدائرة المركز بالاتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الجنوب وقادها النقيب عزت سليمان معاون أول مباحث المركز والملازمان حاتم عبد الحق أحمد همام والملازم أول عبد اللاه الشريف معاونا المباحث من ضبط "هشام . ح . ع" مقيم مزاته، بحوزته 1467قرص تامول وسلاح نارى طبنجة مجهولة المصدر ومبلغ مالى 3220 جنيها.

كما تم ضبط "عبد الناصر . س" مقيم المحاسنة وبحوزته 18 قطعة حشيش ومبلغ مالى وبمواجهة المتهمين، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع جار تحرير محضر بالواقعتين، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.