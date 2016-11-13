حسام غالي يغيب عن الملاعب 10 أيام ويؤكد:«أثق في زملائي»

أكد حسام غالي لاعب خط الوسط وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيغيب لمدة تترواح بين أسبوع إلى 10 أيام، بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس.

وقال غالي، في تصريح اليوم الأحد – نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- ”إنه شعر أثناء المران بآلام في العضلة الخلفية فقرر على الفور الخروج من الملعب، ثم قام بإجراء أشعة أثبتت وجود شد في العضلة الخلفية وحاجته لبرنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه للمباريات”.

> وأعرب عن حزنه للغياب عن مباراة الفريق المقلبة أمام “الإنتاج الحربي” في إطار الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري، لافتا إلي ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي خط الوسط على تعويض غيابه والظهور بشكل قوي والاستمرار في العروض القوية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.