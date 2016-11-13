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السيسي يلتقي بـ«فتاة العربة» بقصر الاتحادية

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السيسي يلتقي بـ«فتاة العربة» بقصر الاتحادية السيسي يلتقي بـ«فتاة العربة» بقصر الاتحادية

“منى السيد إبراهيم بدر” صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، السيدة “منى السيد إبراهيم بدر” صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية، حيث أعرب الرئيس عن سعادته بالالتقاء بها بعدما شاهد بإعجاب شديد كفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كان الإعلامي عمرو أديب، عرض في برنامجه “كل يوم” المذاع عبر فضائية ON E، قصة الفتاة المكافحة “منى إبراهيم” التي تجر عربة بضائع بالإسكندرية، وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيلتقيها اليوم.

وقالت “منى”، في مداخلة هاتفية مع “أديب”: “إنها تسكن في منطقة “بحري” بالإسكندرية، وإن الصورة التقطت لها على غفلة”، وأضافت انها ”تعمل منذ الثامنة صباحًا وحتى العشاء”.

 

 

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