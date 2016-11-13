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«الجيزة» تتسلم 100 طن من السكر لتلبية احتياجات المواطنين

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«الجيزة» تتسلم 100 طن من السكر لتلبية احتياجات المواطنين «الجيزة» تتسلم 100 طن من السكر لتلبية احتياجات المواطنين

أرشيفية

تواصل محافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة ، ضخ كميات إضافية من السكر، لتوزيعه على المواطنين بسعر 7 جنيهات للكيلو.

ومن المقرر أن تستلم المحافظة، اليوم الأحد، الدفعة السادسة بمقدار 100 طن لبيعه للمواطنين بالمناطق المختلفة بالأحياء والقرى بالمراكز والمدن، وفقًا لحصة كل حي ومدينة.

وشدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة – في تصريح له اليوم – على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحقيق العدالة في توزيع الكميات، وزيادة الاهتمام بالمناطق الأولى بالرعاية، خاصةً قرى المحافظة مع تشكيل لجان تحت إشراف رئيس الحي أو المدينة، ومشاركة مباحث ومديرية التموين، والتنسيق مع المجتمع المدني، خاصةً الشباب وأعضاء مجلس النواب، لتوسيع قاعدة الاستفادة.

وأضاف الدالي، أن المحافظة قامت خلال الأيام الماضية بتوفير 455 طن سكر ليصل الإجمالي إلى 555 طنًا.

أ ش أ

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