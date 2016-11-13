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تأجيل محاكمة 227 متهمًا في «أحداث الذكرى الثالثة لـ 25 يناير» لـ 23 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 227 متهمًا في «أحداث الذكرى الثالثة لـ 25 يناير» لـ 23 نوفمبر تأجيل محاكمة 227 متهمًا في «أحداث الذكرى الثالثة لـ 25 يناير» لـ 23 نوفمبر

تعبيرية

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 227 متهمًا – مُخلي سبيلهم – بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة السادس من أبريل، و5 آخرين، لـجلسة 23 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.
> بدأت القضية بعد أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
> وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها:” القتل، الشروع في القتل، التجمهر، استعراض القوة، التلويح بالعنف، الإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون”.

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