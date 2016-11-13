نائب وزير خارجية أنجولا يغادر القاهرة عقب الاحتفال بعيد استقلال بلاده

غادر مطار القاهرة الدولي، “مانويل دومينجوس أوجستو”، النائب الأول لوزير خارجية أنجولا، عائدًا إلى لواندا بطائرةٍ خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين.

وافتتح “أوجستو” – خلال الزيارة – المقر الجديد لسفارة بلاده لدى مصر، واحتفل بعيد استقلال بلاده، حسبما أفاد مراسلنا.

وشارك النائب الأول لوزير خارجية أنجولا – خلال الزيارة – بافتتاح المقر الجديد لسفارة بلاده بالمعادي، والاحتفال بعيد الاستقلال الأنجولي، والذي يحل يوم 11 نوفمبر، حيث حصلت بلاده على الاستقلال عن البرتغال في 11 نوفمبر 1975 .

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوفد أمس السبت، أمين رئاسة الجمهورية، أحمد الأنصاري إلى سفارة أنجولا بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال .