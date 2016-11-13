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نائب وزير خارجية أنجولا يغادر القاهرة عقب الاحتفال بعيد استقلال بلاده

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نائب وزير خارجية أنجولا يغادر القاهرة عقب الاحتفال بعيد استقلال بلاده نائب وزير خارجية أنجولا يغادر القاهرة عقب الاحتفال بعيد استقلال بلاده

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، “مانويل دومينجوس أوجستو”، النائب الأول لوزير خارجية أنجولا، عائدًا إلى لواندا بطائرةٍ خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين.

وافتتح “أوجستو” – خلال الزيارة – المقر الجديد لسفارة بلاده لدى ، واحتفل بعيد استقلال بلاده، حسبما أفاد مراسلنا.

وشارك النائب الأول لوزير خارجية أنجولا – خلال الزيارة – بافتتاح المقر الجديد لسفارة بلاده بالمعادي، والاحتفال بعيد الاستقلال الأنجولي، والذي يحل يوم 11 نوفمبر، حيث حصلت بلاده على الاستقلال عن البرتغال في 11 نوفمبر 1975 .

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح ، أوفد أمس السبت، أمين رئاسة الجمهورية، أحمد الأنصاري إلى سفارة أنجولا بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال .

 

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