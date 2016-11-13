سقوط مسجلى خطر أثناء سرقتهما سائق تاكسى تحت تهديد السلاح بالساتين

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط مسجلى خطر، وذلك عقب قيامهما بمحاولة سرقة سائق تاكسى بالإكراه تحت تهديد السلاح أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة البساتين وبصحبتهما قوة أمنية أعلى الطريق الدائرى منطقة صقر قريش لتفقد الحالة الأمنية، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل إحدى السيارات الموجودة أعلى الطريق الدائرى تاكسى.

توجهت القوة الأمنية إلى مكان الصوت لاستبيان الأمر، فشاهدوا شخصين يلوذان بالفرار فقاموا بمطاردتهما وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من " احمد.ف.أ " 31 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، و"أحمد.س.أ " 32 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض.

وبسؤال المجنى عليه بدر محمد 49 سنة سائق، أكد بأنه أثناء سيرة بالطريق الدائرى استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما إلى أحد المناطق، إلا أنه فوجئ بقيامهما بتهديده بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى 100 جنيه، تحت تهديد السلاح وفرا هاربين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المسروقات.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .