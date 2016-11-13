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بالصور.. ضبط صيدلية بها أقراص مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية ببنها

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بالصور.. ضبط صيدلية بها أقراص مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية ببنها بالصور.. ضبط صيدلية بها أقراص مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية ببنها

الأحد، 13 نوفمبر 2016 12:55 م

>القليوبية - حسن عفيفى وخالد حجازى

شنت لجنة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على الصيدليات بالاشتراك مع مباحث ، أسفرت عن ضبط صيدلية لها مخزن غير مرخص، وأقراص ترامادول وأدوية جنسية مهربة، وأدوية "جدول" أخرى بدون فواتير، وأخرى منتهية الصلاحية .

 

قاد الحملة العقيد محمد عبدالهادى، والنقيب محمد الشربينى من مباحث التموين، والنقيب محمود عادل، والدكتور دعاء فرجانى والدكتورة نشوى سنوسى من ادارة، التفتيش الصيدلى بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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