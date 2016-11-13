أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس صاحب محل بقالة ٦ أشهر لاتهامه بيبع السكر بأعلى من سعره

Google+ Print
حبس صاحب محل بقالة ٦ أشهر لاتهامه بيبع السكر بأعلى من سعره حبس صاحب محل بقالة ٦ أشهر لاتهامه بيبع السكر بأعلى من سعره

>كتب سليم على

 قضت محكمة جنح الدقى المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بحبس صاحب محل بقالة ٦ أشهر، وغرامة 1100 جنيه، وكفالة 500 جنيه، لاتهامه ببيع السكر بأعلى من سعره وإهانة مفتش أثناء القيام بعمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر محمد حلمي، وجاء منطوق الحكم بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيه عن تهمة إهانة موظف عام وغرامة 1000 جنيه عن بيع سلعة بأزيد من سعرها الرسمى وغرامة 100 جنيه عن تداول أغذية بدون شهادة صحية

ونسبت نيابة الدقي للمتهم أحمد السيد عقل نجدي في القضية رقم 14618 لسنة 2016 تهم بيع سلعة بأزيد من سعرها الرسمى وتداول أغذية بدون شهادة صحية وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات