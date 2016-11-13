حبس صاحب محل بقالة ٦ أشهر لاتهامه بيبع السكر بأعلى من سعره

كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بحبس صاحب محل بقالة ٦ أشهر، وغرامة 1100 جنيه، وكفالة 500 جنيه، لاتهامه ببيع السكر بأعلى من سعره وإهانة مفتش التموين أثناء القيام بعمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر محمد حلمي، وجاء منطوق الحكم بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيه عن تهمة إهانة موظف عام وغرامة 1000 جنيه عن بيع سلعة بأزيد من سعرها الرسمى وغرامة 100 جنيه عن تداول أغذية بدون شهادة صحية.

ونسبت نيابة الدقي للمتهم أحمد السيد عقل نجدي في القضية رقم 14618 لسنة 2016 تهم بيع سلعة بأزيد من سعرها الرسمى وتداول أغذية بدون شهادة صحية وإهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله.