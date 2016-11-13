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النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين محتويات الوحدة المحلية بالحوامدية

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النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين محتويات الوحدة المحلية بالحوامدية النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين محتويات الوحدة المحلية بالحوامدية

>كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار محمود حسن، تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين محتويات الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية بجنوب الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى حول الأدلة التى تم رفعها من موقع الحادث لمعرفة كيفية دخول المتهمين إلى الوحدة وسرقتها.

 

وانتقل فريق من النيابة إلى مقر الوحدة المحلية، وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن المتهمين دخلوا إلى مقر الوحدة بعد تحطيم الأقفال الخاصة بالبوابة الرئيسية، وسرقوا محتويات الوحدة وفروا هاربين.

 

وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها للتوصل لهوية مجهولين سرقوا محتويات الوحدة المحلية بالحوامدية وفروا هاربين، وتبين من خلال المعاينة أن المتهمين تمكنوا من الدخول بواسطة تحطيم الأقفال الخاصة بالباب الرئيسى لمبنى الوحدة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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