آخر كلام.. إخراج برتغالى للقاء مصر وغانا

كتب عمر الأيوبى - محمد مراد - حاتم رضا

تقرر بشكل رسمى إسناد مهمة إخراج لقاء المنتخب وغانا فى الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم، لطاقم إخراج برتغالى الجنسية.

وتعاقدت شركة بريزنتيشن مع المخرج البرتغالى خوان، ووفرت له 20 كاميرا تصوير، فضلا عن التعاقد مع التليفزيون على استخدام الوحدة 22hd..

ونشبت أزمة حول إخراج المباراة، بعدما طلبت الحكومة إسناد الإخراج لمخرج مصرى، فيما عرضت بريزنتيشن أن يتواجد المخرج المصرى كمساعد للمخرج البرتغالى، لكن التليفزيون رفض، فتواصلت بريزنتيشن مع جهة سيادية وحصلت على موافقة رسمية بإسناد اللقاء لطاقم برتغالى.