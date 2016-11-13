قبل لقاء مصر وغانا.. وزير الرياضة يتفقد ملعب«برج العرب»

وصل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، إلى استاد برج العرب، لمتابعة إجراءات الأستعداد للمباراة التى تجمع بين منتخب مصر ونظيره الغانى في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم “روسيا 2018”.

رافق عبد العزيز، خلال تفقده ملعب المباراة هانى أبو ريدة رئيس إتحاد الكرة ، ومحمد كامل “رئيس شركة” بريزنتشن” الحاصلة على حقوق رعاية المباراة .

عبد العزيز حضر أمس السبت مران المنتخب المصرى، وفاجأ لاعبي المنتخب وجهازهم الفني بارتدائه قميص الفريق، وطالبهم بضرورة الفوز على غانا لتحقيق حلم المصريين بالتأهل لكأس العالم، حيث اعتبر الوزير الفوز على غانا “خطوة كبيرة” نحو التأهل للمونديال.