هزاع بن زايد: تذكروا الأطفال دوما وأنتم تطورون الإعلام

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بزيارة تلفزيون أبوظبي حيث التقي سموه فريق العمل القائم على هذا الصرح الإعلامي.

وقاله سموه في حسابه الرسمي على تويتر : التقينا فريق عمل تلفزيون أبوظبي الذي عايشنا مراحل تطوره، وسعدنا بما وصل إليه، نبارك إنجازاته، ونثق بأنه سيستمر في تحقيق المزيد والمزيد.

وأن الإعلام يمثل للمؤسسات الأخرى الواجهة والصورة والصوت، وهو الذاكرة أيضا، وجميع الجهات الحكومية بما فيها الإعلام تكمل بعضها وتتشارك في المسؤولية.

وقال أنه ليس من وظيفة الإعلام نقل الواقع فحسب، وإنما عليه أن يرتقي بهذا الواقع وطريقة التفكير وتعزير المنطق والعقلانية والإيجابية فيه.

وإننا لا نريد إعلاما مستنسخا أو عاطفيا، نريده أصيلا وواقعيا يبرز هويتنا بالطريقة التي نفخر بها، ويقدم الشخصية الإماراتية بالأسلوب الذي نعتز به.

وتذكروا الأطفال دوما وأنتم تطورون الإعلام، قدموا ما يفيدهم، فالأسرة والطفل هما الجوهر الذي تعتمد عليه الخطط والأساس الذي يبنى عليه المستقبل.