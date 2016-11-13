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الجيش العراقى يحرر قرية جنوب ناحية "النمرود" الأثرية بنينوى

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الجيش العراقى يحرر قرية جنوب ناحية "النمرود" الأثرية بنينوى الجيش العراقى يحرر قرية جنوب ناحية "النمرود" الأثرية بنينوى

>بغداد (أ ش أ)

سيطرت قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقى اليوم الأحد على قرية "النعمانية" بمحور شمال نهر الزاب الكبير جنوب ناحية النمرود الأثرية بنينوى ورفعت العلم العراقى فيها.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، فى تصريح صحفى، أن الفرقة المدرعة التاسعة حررت قرية النعمانية، وكبدت تنظيم (داعش) الإرهابى خسائر بالأرواح والمعدات.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر يوم/الاثنين 17 أكتوبر/ انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثانى أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و"البيشمركة" الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندى، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولى. . ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات "قادمون يانينوى" والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندى، وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.


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