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الجيش السورى يمهل المعارضة 24 ساعة لمغادرة الأحياء الشرقية من حلب

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الجيش السورى يمهل المعارضة 24 ساعة لمغادرة الأحياء الشرقية من حلب الجيش السورى يمهل المعارضة 24 ساعة لمغادرة الأحياء الشرقية من حلب

>أ ش أ

 قالت مصادر سورية اليوم الأحد أن النظام أمهل فصائل المعارضة المسلحة المتمركزة فى الأحياء الشرقية لمدينة حلب 24 ساعة للخروج منها وإلقاء السلاح، مقابل ضمان سلامتهم.

وأضافت قناة (سكاى نيوز) أن النظام حذر المعارضة المسلحة من أن قواته ستبدأ بهجوم "استراتيجي" فى حال عدم تسليم المعارضة أسلحتها وخروجها من المنطقة.

وأوضحت القناة أن تحذيرات النظام السورى للمعارضة جاءت عبر رسائل نصية تفيد باقتراب "سحق" الأحياء الشرقية.
> وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد- فى وقت سابق اليوم- بسيطرة قوات النظام السورى على العديد من الأحياء الواقعة غربى حلب، والتى كانت قد خسرتها خلال الأسابيع الماضية.

 


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مصر 365

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