صور.. السفير الفرنسي يزور بورسعيد لبحث التعاون لتنمية محور قناة السويس

بورسعيد – جمال نوفل

زار بورسعيد، صباح اليوم الاحد، أندريه بارو السفير الفرنسي بمصر، والتقي السفير بارو مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدبوان عام محافظة بورسعيد، لبحث التعاون المثمر لتنمية محور قناة السويس وتشجيع المستثمرين الفرنسيين المتواجدي في الأراضي المصرية للاستثمار في بورسعيد.

وأكد الوزير الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، عن تقديره لمصر، مشيرا إلي العلاقات القوية التي تربط مصر بفرنسا في كافة المجالات الصناعية والثقافية والاجتماعية، مشيراً إلى أنه يوجد في القاهرة والإسكندرية حوالي 150 مستثمر فرنسي يوفررون فرص عمل لـ 30 ألف مواطن.

و كشف السفير الفرنسي عن اتصالاته بهؤلاء المستثمرين للاستثمار في بورسعيد خاصة في محور قناة السويس، مشيرا إلي تواجد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس في فرنسا منذ أيام للتشاور مع الجانب الفرنسي لجذب الاستثمارات الفرنسية.

وزار السفير بعض المدارس الفرنسية و جمعية “الاليانز” التي تهتم بتنمية الثقافة الفرنسية ومبني هيئة قناة السويس وبعض الأماكن ذات الصبغة الفرنسية.