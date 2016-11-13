إغلاق المحاجر القريبة من سدود الإعاقة بمخرات السيول في سوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إغلاق جميع المحاجر الموجودة بالقرب من سدود الإعاقة بمخرات السيول بالمحافظة، وذلك حتى لا تؤثر على كفاءة السدود.

وترأس المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة للسيول المتوقعة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد والتى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – إدارة المحاجر بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الرى والوحدات المحلية لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المحاجر، كما قرر تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لمعاينة جميع السدود ومخرات السيول بالمحافظة لتقييم الموقف على أرض الواقع والاستفادة من المواقف السابقة وتلافى أوجه القصور التى كشف عنها التعامل مع السيول التي تعرضت لها المحافظة مؤخرًا بمركزب ساقلتة وأخميم.

وقرر المحافظ تنفيذ محاكاة لمواجهة أزمة السيول خلال الأسبوع الجارى بمشاركة جميع الجهات المعنية من مديريات ومصالح حكومية ومنظمات المجتمع المدنى وتنفيذ برامج توعية لأهالى المناطق المهددة بالسيول.