صاحب شركة سياحة وشقيقه يستوليان على 6,5 مليون جنيه من راغبى الحج بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكنت شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالغربية برئاسة العميد مجدى عوض، من ضبط صاحب شركة للسياحة بطنطا، ويدعى "زين س ع" وشقيقه "عزت"، بعد قيامهما بجمع 256 جواز سفر من راغبى السفر لأداء فريضة الحج لعام 1437 هجرية وجمع 6 ملايين و329 ألف جنيه منهم لاستخراج تأشيرات الحج ولم يلتزموا بوعودهم ولم يتمكنا من استخراج التأشيرات لأصحابها ورفضا رد المبالغ لأصحابها رغم مطالبتهما أكثر من مرة.

وكان العشرات من المواطنين قد تقدموا ببلاغات لشرطة السياحة ومباحث الأموال العام، يتهمون صاحب شركة السياحة وشقيقه بجمع مبالغ مالية كبيرة منهم وجوازات السفر الخاصة بهم لاستخراج تأشيرات للحج، ولم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، وأصروا على عدم رد المبالغ لهم والجوازات، ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعقب تقنيين الإجراءات قامت مأمورية مشتركة من شرطة السياحة ومباحث الأموال العامة استهدفت المذكورين وتم ضبطهما وبحوزتهما 256 جواز سفر خاصة بمقدمى البلاغات، تم تحرير محضر 12762 إدارى أول طنطا، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهما 15 يوما، فى الوقت الذى لم تتوصل فيه تحريات مباحث الأموال العامة لتحديد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها.