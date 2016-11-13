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رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الداخلية أبدت تعاونا كاملا لترتيب زيارات للسجون

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رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الداخلية أبدت تعاونا كاملا لترتيب زيارات للسجون رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الداخلية أبدت تعاونا كاملا لترتيب زيارات للسجون

>كتب - نورا فخرى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الزيارة التى قامت بها اللجنة  لسجن المرج، مؤخرا لا تحتسب ضمن الزيارات، التى ستقوم بها حقوق الانسان بمجلس النواب إلى السجون. 

 

وأضاف عابد خلال إجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل اللجنة، أن اللجنة كانت مدعوة من وزارة الداخلية لزيارة السجن بهدف لقاء بعض المهتمين  بالشأن لمعرفة الحياه المعيشية للمسجونين، ولم تكن الزيارة بطلب من اللجنة.

 

وتابع عابد: إن اللجنة طلبت من وزارة الداخلية كشف بالسجون لترتيب الزيارات لها، وهو ما أبدت  الوزارة  تعاونا كاملا بشأنه. 

 

وأوضح، أنه تواصل مع مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والذى أبدى ترحيبه بأعضاء اللجنة، بمجرد إخطارهم دون انتظار طلب من النيابة العامة.

 

 


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