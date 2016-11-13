بالصور.. محاضرة عن "توت عنخ آمون" لطلاب معهد السياحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قسم المكتبة العامة بقصر ثقافة الأقصر برئاسة محمد فراج الخطيب التابع لفرع ثقافة الأقصر تحت رعاية إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة الباحث سعد فاروق، اليوم الأحد، محاضرة عن "الملك توت عنخ آمون" والمقامة داخل المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر.

حضر الندوة بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربى بالأقصر، وجيهان أحمد مصطفى مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى، والدكتور هيثم طاهر عبد الحفيظ إرشاد سياحى بالمعهد، وتم تعريف الطلاب بالتاريخ الكامل للملك توت عنخ آمون وتاريخ اكتشاف مقبرته التاريخية، وكيفية تحويل العيد القومى للأقصر إلى تاريخ اكتشاف المقبرة فى 4/11 من كل عام.