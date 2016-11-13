السياحة بأسيوط توقع بروتوكول تعاون مع التعليم والتضامن الاجتماعى لتنشيط السياحة الداخلية

أسيوط - ضحا صالح

وقعت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بمحافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى لدى المواطنين بالإضافة إلي تنظيم محاضرات تثقيفية للعاملين بالمديريات وإعداد برنامج سياحى لزيارة الأماكن السياحية، والأثرية بالمحافظة.

وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية مشددا على ضرورة الاهتمام بالأماكن الأثرية وتنظيم رحلات للطلاب وجميع فئات المجتمع للتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها.

وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أن البروتوكول يشمل عقد ندوات بالمدارس حيث تقوم الهيئة بتوفير محاضرين لإلقاء الندوات بالتنسيق مع الاخصائيين الاجتماعيين بإدارة الموهبين والتعلم الذكي بالمدارس وذلك بهدف رفع الوعي السياحي لدي الطلاب مشيراً إلي تنظيم رحلة للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي لأهم المزارات السياحية الموجودة بأسيوط ومنها (متحف مدرسة السلام – المعهد الديني – دير العذراء بدرنكة)