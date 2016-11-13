أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السياحة بأسيوط توقع بروتوكول تعاون مع التعليم والتضامن الاجتماعى لتنشيط السياحة الداخلية

Google+ Print
السياحة بأسيوط توقع بروتوكول تعاون مع التعليم والتضامن الاجتماعى لتنشيط السياحة الداخلية السياحة بأسيوط توقع بروتوكول تعاون مع التعليم والتضامن الاجتماعى لتنشيط السياحة الداخلية

>أسيوط - ضحا صالح

وقعت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بمحافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى لدى المواطنين بالإضافة إلي تنظيم محاضرات تثقيفية للعاملين بالمديريات وإعداد برنامج سياحى لزيارة الأماكن السياحية، والأثرية بالمحافظة. 

وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن المحافظة تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية مشددا على ضرورة الاهتمام بالأماكن الأثرية وتنظيم رحلات للطلاب وجميع فئات المجتمع للتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها.

وأوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أن البروتوكول يشمل عقد ندوات بالمدارس حيث تقوم الهيئة بتوفير محاضرين لإلقاء الندوات بالتنسيق مع الاخصائيين الاجتماعيين بإدارة الموهبين والتعلم الذكي بالمدارس وذلك بهدف رفع الوعي السياحي لدي الطلاب مشيراً إلي تنظيم رحلة للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي لأهم المزارات السياحية الموجودة بأسيوط ومنها (متحف مدرسة السلام – المعهد الديني – دير العذراء بدرنكة)

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365