تحرير 633 محضر إشغال وإزالة بمدينة أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

تمكنت شرطة المرافق بأسيوط من ضبط وتحرير 633 محضر إشغال طريق ومحلات عامة ونظافة وإدارة منشأة بدون ترخيص خلال حملات اليوم الواحد بحى شرق وحى غرب مدينة أسيوط، التى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وتعطيل حركة المارة..صرح بذلك العميد أيمن محمد على رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط.

وأكد العميد أيمن على استمرار الحملات الدورية وبصفة يومية تنفيذاً لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة فى محاولة لإيجاد سيولة مرورية خاصة بالشوارع والميادين الرئيسية، موضحاً أن الحملات استهدفت شوارع (النميس، الخزان، الجمهورية، مدخل الوليدية،أحمد علوبة، منطقة الزهراء، الجلاء، الكورنيش، عثمان بن عفان، يسرى راغب، خالد بن الوليد، منطقة الحمراء، موقف النزلة، رياض، الهلالى، ميدان شيكوريل، ثابت، 26 يوليو، 23 يوليو، ميدان المجذوب، محمد على مكارم، جسر السلطان، حى السادات، ميدان المحطة، المعلمين، الأربعين، محمد فريد، محيط مستشفى الإنسانية).

وقال رئيس قسم شرطة المرافق إن الحملات قد أسفرت عن تحرير 633 محضر إشغال منها 327 إزالة إدارية وفرش وحواجز إدارية وإسمنتية وتند قماش وخشب وصاج، فضلاً عن عدد 95 من المضبوطات ما بين موازين كفة ومناضد ومقاعد وحوامل حديدية وكراس ورفع عربات كارو وفتارين وحوامل حديدية ومقاعد.