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ضبط عاطل بحوزته كارنيه مزور لإدارة النقل لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة

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ضبط عاطل بحوزته كارنيه مزور لإدارة النقل لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة ضبط عاطل بحوزته كارنيه مزور لإدارة النقل لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة

>كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل وبحوزته كارنيه شرطة مزور، استخدمه لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة والمنافذ الحدودية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

تعود تفاصيل الواقعة أنه وأثناء مرور قوة أمنية بامتداد شارع رمسيس مع تقاطعه بشارع النصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، استوقفت المتهم "مصطفى.ع.ع" 46 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أثناء استقلاله سيارة ملاكى ماركة "جيلى"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه مزور منسوب صدوره لوزارة الداخلية إدارة النقل والمواصلات، وبمناقشة اعترف بتزوير الكارنيه لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة والمنافذ الحدودية.


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